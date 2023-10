Granerud om Braathen-nyheten: – Lucas som taper mest på å legge opp

– Toppidretten er nå en gang sånn at det kommer jo nye utøvere. Så i mine øyne er det Lucas Braathen som taper mest på å legge opp, for skiforbundet får nye stjerner og nye utøvere, sier Granerud i et tv-intervju hos TV 2.– Jeg står veldig for at landslagsmodellen er viktig og riktig, men det betyr ikke at jeg mener at alt skiforbundet gjør er perfekt.

– Ja, det går mer på at forbundet har minimum en konflikt i året. Det håper jeg at vi kan bli flinkere til å unngå. I hopp har vi et bedre samarbeidsklima enn tidligere.Vinteren vil komme overraskende på Oslo-folk i år også. Vi har gjort klar en nordnorsk spydighetsgenerator for å spare alle for tid.

Les mer:

Aftenposten »

Lucas Braathen varsler egen pressekonferanse fredagLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

TV 2: Alpinist Lucas Braathen med på Norges lag i verdenscupåpningenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

TV 2: Alpinist Lucas Braathen med på Norges lagLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

Varsler bot mot Lucas BraathenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Samtidig varsler skiforbundet en bot. Les mer ⮕

Hevder alpinist Lucas Braathen er med på Norges lag i verdenscupåpningenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

Se sending kl. 11.00: Lucas Braathen møter pressenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕