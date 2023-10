Graham Potter ett skritt nærmere Manchester United-jobben

Bernardo Silva. Erling Haaland. To spillere som storkoste seg på Old Trafford og var med på å ta de avgjørende sparkene som sendte United-spillerne slukøret inn i garderoben på sin hjemmearena. Før Manchester-derbyet fikk Guardiola spørsmål om han er overrasket over at Uniteds gode utvikling under Ten Hag forrige sesong ikke har fortsatt. Da rettet City-manageren blikket mot journalisten og ga en forsvarstale for Ten Hag.

Før kampen: -Ni kamper. United er kapable til å vinne fem eller seks kamper på rad, og hvis de gjør det, så vil de være i toppen. La manageren gjøre jobben, som jeg fikk gjøre i min første sesong da vi ikke vant. Vi hadde ti eller elleve spillere over 30, så vi måtte få inn energi og kvalitet og investerte, som alle lag gjør. De støttet meg og dette er det samme.

På lørdag sparket QPR treneren – søndag var det klart for neste klubb til å «ta den vanskelige avgjørelsen» Så gikk han ut på Old Trafford på søndag og sendte Ten Hag, Højlund og gjengen gjennom en lyseblå virvelvind med Haaland, Silva og resten avFor Manchester Uniteds spillere og supporterne kan det ikke beskrives som noe annet enn et pinlig tap. headtopics.com

Da er vi over på Graham Potter, som er nevnt på balløya som en potensiell kandidat til å følge Sir Jim inn porten. Ratcliffe og INEOS skal sannsynligvis inn som ansvarlig for den sportslige delen av Manchester United. Graham Potter var i dialog med Ratcliffe og INEOS da Nice-jobben sto ledig i sommer, men den tidligere suksesstreneren hos Brighton valgte å styre unna.

Graham Potter sitter rolig og venter. Erik ten Hags smertefulle tap mot City på hjemmebane med tre fattige skudd på mål i løpet av nitti minutter, styrker ikke akkurat posisjonen til nederlenderen. Guardiolas «ikke gi Ten Hag sparken»-tale før kampen blir heller ingen god forsvarstale når han senere lar United-spillerne til Ten Hag få røre ballen knappe 40 prosent av kampen – på hjemmebane – til 0-3 tap for nederlenderen. headtopics.com

