GPS-alarmen ga meg ny livskvalitet. Men nå skal sporingsmuligheten skrus av.

Når jeg beveger meg i ulendt skogsterreng, faller og tryner, er det ok å snakke med alarmselskapet. Men det er av begrenset verdi dersom de ikke kan identifisere hvor jeg er, skriver innleggsforfatteren.Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordanVi kan finne igjen en stjålet eller forsvunnet Ipad eller smarttelefon.Vi kan som foreldre følge barnas bevegelser.

Vi kan gjenfinne hverandre når vi som familie på besøk i en europeisk storby kommer bort fra hverandre. Vi kan gi økt sikkerhet til eldre og fysisk eller psykisk syke. Vi hører om demente hvor det må settes i gang store leteaksjoner fordi de har forvillet seg ut av institusjonen. Altfor mange blir gjenfunnet etter flere dager. Døde.Skal hjelpetrengende bli møtt av teknologi fremfor mennesker? Skal hjemmeboende fremfor å få besøk bli overvåket av en maskin? Vi har medisindispensere som varsler når du ikke har tatt medisinene dine til riktig tid.

Vi bør først og fremst se på teknologiens muligheter fremfor begrensninger. Selvsagt under streng kontroll og med alle personvernhensyn ivaretatt. Særlig der den hjelpetrengende selv ikke er i stand til å gi samtykke.Jeg har fått diagnosen Parkinsons sykdom. Fall er en av konsekvensene. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil falltendensen øke. headtopics.com

Jeg ble derfor glad da jeg i vinter ble tildelt trygghetsalarm. En digital alarm jeg har hengende rundt halsen, og som gjør at jeg kan få kontakt med en alarmsentral om jeg trenger å tilkalle hjelp.GPS-sporing gjør at alarmselskapet kan identifisere nøyaktig hvor jeg er.

De private teleaktørene i markedet har hjemmel til å GPS-spore sine mobilkunder og gir oss gjennom dette masser av nyttige og unyttige tjenester. For som Helseetaten skriver: «De er underlagt et helt annet regelverk enn det Oslo kommune er.» I kommersialiseringens hensyn er det få begrensninger. headtopics.com

Vil bruke KI til å analysere transportdata fra smarttelefoner – kan føre til nye billettsystemerMålet er å gjøre det uten å bruke sensitive posisjonsdata fra GPS. Les mer ⮕

Hamrer inn scoringer, men er ikke i nærheten av la seg sammenligne med Harry KaneRoy Hodgson kjenner Ange Postecoglou godt. Før fredagens Premier League-kamp uttalte Palace-manageren at Spurs under Postecoglou blir som å forberede seg til kamp mot Manchester City eller Arsenal. Hodgson fikk rett. Les mer ⮕

Voldsomme bombedrønn på Gazastripen, men lite informasjon kommer utIsrael har trappet opp angrepene på Gazastripen mens tilgangen på telefon og internett er borte. Flere frykter at grusomheter blir holdt skjult for verden. Les mer ⮕

– Jeg prøver å leke skole med henne, men hun tuller så myeFolk i vest: Møt Anna (2) og Oline (7) Haarstad Vabø. Les mer ⮕

Han vil ha Stoltenbergs Nato-jobb – men tror den går til en kvinneNederlands avtroppende statsminister Mark Rutte beskriver stillingen som Natos generalsekretær som interessant, men tror ikke han vil få jobben. Les mer ⮕

Vi har ikke kontroll på mistenkte, men vi har kontroll på byggetI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕