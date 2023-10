Glem United, Haaland er perfekt for Liverpool

Det er fortsatt flere United-supportere som sliter med å akseptere at Solskjær ikke klarte å overtale sin fotballdisippel til å spille for «den største klubben i verden». Skal vi tro Fabio Capello, var det uansett ikke perfect match.

Vi vet nå at det er flere forhold som hindret en Haaland-overgang til United, ikke minst at spilleren selv har drømt om å spille i Bundesliga.Det ble Dortmund, og ingen tviler på at valget var riktig for 19-åringen. 12 scoringer på 11 kamper før viruskaoset – og scoring i den første kampen etter pausen. Kort sagt imponerende, som tvilsomt kunne vært toppet hos United.

Men når du presterer umiddelbart og så overbevisende som Haaland har gjort i europeisk toppfotball, tenker omverdenen allerede på neste skritt for spissen.Real Madrid har viftet med sin store interesse, Manchester United lurer fortsatt i kulissene, og Jürgen Klopp har gitt noen kommentarer om Dortmund-spilleren som ikke akkurat avskriver Liverpool heller. headtopics.com

Fabio Capello, den tidligere engelske landslagstreneren, er overbevist om at det er én klubb som passer perfekt for Haaland når neste steg skal tas, trolig i 2021. Jürgen klopp har løftet, pisket og heiet frem Europas beste angrepsspillere de siste sesongene, og vil ifølge Capello bringe Haaland til et eventyrlig høyt nivå.

Etter å ha sett Haaland spille mot Schalke 04 og fosse frem etter syv ukers egentrening, skrøt Capello stort til. Haaland vil være ideell for Liverpool med sin fart, fysikk og gjennombruddskraft, messet Capello. headtopics.com

Når Capello prater, lytter vi. Vi tipper også Jürgen Klopp har sett dette i Haaland. På tide å dra frem dine bånd til Dortmund, Jürgen?

