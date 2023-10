Gjert Ingebrigtsen anmeldt for vold mot sine barn

– Det er levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen i denne saken, men jeg skal ikke si noe mer om hva det gjelder eller hvem det er, sier Larsen tilLarsen bekrefter anmeldelsen også overfor TV 2.Gjert Ingebrigtsens advokat, John Christian Elden, kommenterer anmeldelsen i en e-post til TV 2:

– Utover at media stiller spørsmål om dette er jeg ikke blitt gjort kjent med at det foreligger noen anmeldelse fra politiet i dag da jeg klokken 14.11 mottok saksdokumentene, skriver Elden til TV 2. Jakob, Henrik og Filip Ingebrigtsen hevdet i et innlegg i VG forrige uke at de var utsatt for vold i oppdragelsen, og at det lå bak bruddet med ham som trener.Torsdag ble det kjent at politiet skal etterforske Gjert Ingebrigtsen på bakgrunn av sønnenes innlegg.– Denne saken er opprettet som sak etter straffelovens paragraf 282, som er mishandling i nære relasjoner. Det er en sakstype som er høyt prioritert i politiet, sa Braut Våga til TV 2.

– Sånn generelt er det avhør som er det vanligste beviset i en sånn type sak. Det er også naturlig i denne saken å gjennomføre avhør, sier Braut Våga.

