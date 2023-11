Gjerningsperson på frifot etter knivstikking i Fredrikstad, melder Fredriksstad Blad

– Vi går nå svært nøye gjennom skadesakene for å «avsløre» sommerdekk-bilistene, og at vi allerede har funnet såpass mange er dårlig nytt, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige i en e-post til TV 2.– Dessuten kan bilistene som nå har bulket på sommerdekk, vente seg en kraftig økonomisk reaksjon, sier Rysstad.

– Så vidt jeg har forstått har det vært personer hjemme på adressen. Ingen ble skadet, men det var nok et godt smell, sier Nysæter.Det er sendt ut gult farevarsel for snø for indre deler av Østlandet, melder Meteorologisk institutt.– Snøen vil falle i områder over 300 meter, noe høyere snøgrense midt på dagen. Beregn ekstra tid til transport og kjøring, og bruk riktige dekk, skriver Meteorologisk institutt på X.

PST-toppen forklarer at de også har økt sin årvåkenhet overfor palestinske og propalestinske arrangementer. Finansavtaleloven, som ble innført ved nyttår, slår fast at gebyret ikke kan være høyere enn de faktiske kostnadene selskapet får ved å sende ut regningen, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til

Ruter sier på sin side til NRK at Samferdselsdepartementet godkjente den økte tilleggsavgiften i mai i år, og at Forbrukertilsynet da ikke hadde noen kritiske innspill. Selskapet mener også at Yrkestransportloven, ikke Finansavtaleloven, er det relevante.KV Bjørnøya er det andre skipet i rekken av totalt tre skip som bygges her ved verftet. De tre nye fartøyene skal primært løse oppgaver i nordområdene.

