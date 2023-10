Gjenreisingen av Lyn: - Alle er med på dette lille eventyret

OPTIMISME: Jan Halvor Halvorsen og Glenn Hartmann har bygget et solid Lyn-mannskap på veien tilbake til toppfotballen. Foto: Jonas Olsson / TV 2Klubben er for alvor tilbake i det gode selskap. Som nyopprykket fra 3. divisjon i fjor, er Lyn-mannskapet i angrepsposisjon for et helt avgjørende opprykk til OBOS-ligaen.

SER MOT FREMTIDEN: Sportslig leder og assistenttrener Glenn Hartmann ser fremover mot en spennende høst. Foto: Jonas Olsson / TV 2 Den rutinerte hovedtreneren forteller videre om hvordan han jobber med spillergruppa i en situasjon der forventningene stiger fra omgivelsene.

Lyn-kaptein William Sælid Sell har erfaring fra OBOS ligaen og Eliteserien i Mjøndalen. Forsvarsspilleren tror spenningen i toppen vil leve helt inn til siste slutt. – Jeg føler at jeg tar tak når det er behov for det, så prøver jeg å være en likandes person som folk kan prate med. Jeg håper og tror at folk stoler på meg, og jeg er et fint bindeledd mellom trenerne og spillergruppa. Det er ikke så viktig at jeg er kaptein. Det viktigste er at vi er elleve ledere på banen, og ikke bare en, utdyper Sell.Engasjementet og interessen fra Lyn-supporterne er unikt i norsk fotball. headtopics.com

– Det har vært et lite eventyr. Det er en helt annen stemning rundt klubben nå enn det har vært tidligere. Det smaker ekstra godt når det går så bra etter alle de årene vi har vært gjennom, sier Falkenberg.– Man har funnet en egen sjel i klubben, som kanskje ikke var tilstedeværende selv da vi var i Tippeligaen. Vi har funnet tilbake til kjerneverdiene om hva fotball dreier seg om. Da får man ekte fans og ekte fotball.

Denne modellen er kjent fra tysk Bundesliga, der tanken er en 50+1-modell. Det vil si at klubbens supportere får 51 prosent eierskap i klubben, noe som førte til at Lyn blir eid av supporterne.

