Gjengkriminalitet: Kripos-topp slår alarm: - Vi har våre egne «kurdiske rever» her i Norge

– Det er i realiteten et nullbudsjett. 1,5 milliarder er bare for å holde tritt med lønns- og prisveksten og så snakker man da om at man har en halv milliard igjen til satsing, forteller Skatvold. Skatvold mener at konsekvensen for publikum er at politiet ikke kan levere det som loves bort politisk.

Hun poengterer at Norge bruker 1,2 prosent av statsbudsjettet på politiet, mens svenskene bruker over tre prosent.Og nettopp vårt naboland Sverige gir grobunn for bekymring blant politi og Kripos her hjemme.Alle drapene ble knyttet til gjengkriminalitet, og flere av dem skal ha kommet som et resultat av en konflikt innad i den kriminelle gjengen Foxtrot, da ledet av Rawa Majid, også kjent som «Den kurdiske reven».

På spørsmål om hvorfor de ikke klarer å følge med på alle, er avsnittsleder for organisert kriminalitet i Kripos, Kjetil Tunold, klar:Han beskriver situasjonen tilknyttet trusselen fra kriminelle nettverk her hjemme som stigende.

– Har vi bakmenn også her hjemme i Norge, av det kaliberet vi snakker om i Sverige, med Foxtrot og så videre? Politiet og Kripos frykter nå at en oppskalering og satsing i Sverige vil bety trøbbel for Norge, at nettverk fort kan komme til å forflytte seg over grensen til Norge.

BEKYMRET: Avsnittsleder for organisert kriminalitet i Kripos, Kjetil Tunold, frykter hva som kan skje, dersom man ikke tar tak. Foto: Sverre SaabyeTirsdag kveld møttes justisminister Enger Mehl og Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til debatt på TV 2, i forbindelse med kritikken som nå rettes mot justisministeren og regjeringen.– Det høres ikke helt sånn ut.

