Gje borna ei hyggeleg og kvit jul

Vil bruke KI til å analysere transportdata fra smarttelefoner – kan føre til nye billettsystemerMålet er å gjøre det uten å bruke sensitive posisjonsdata fra GPS. Les mer ⮕

Nærkamper mellom Hamas og Israel: – Vil avskjære Gaza byKrigen mellom Hamas og Israel er over i en «ny fase». Hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen, tror målet er å omringe Gaza by. Les mer ⮕

– Kan gjennomføre flere raid før de er klare til en stor bakkeoperasjonDypt under bakken på Gaza ligger tunnelene til Hamas. Her holder sannsynligvis restene av Hamas' ledelse og gislene til. Tunnelene er målet for Israels militæroperasjon, men kostnadene ved å komme dit kan bli enorme, tror eksperter. Les mer ⮕

– Klarer ikke å eliminere Hamas uten å begå folkemordDypt under bakken på Gaza ligger tunnelene til Hamas. Her holder sannsynligvis restene av Hamas' ledelse og gislene til. Tunnelene er målet for Israels militæroperasjon, men kostnadene ved å komme dit kan bli enorme, tror eksperter. Les mer ⮕

Monster-runde i Mexico: – De må ha holdt igjenEn monsterrunde av Ferrari-førerne Charles Leclerc (26) og Carlos Sainz (29) gjør at de står på de to beste startplassene i Mexico søndag kveld. Les mer ⮕

Italienske storklubber kaller 'hjem' sine spillereDet er ikke satt en endelig dato for når Serie A starter opp igjen, men toppklubber i Italia regner med å kunne starte opp igjen med nogenlunde normale treninger igjen i slutten av april. Les mer ⮕