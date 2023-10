Gjør søk med dykkere etter masseskytter

Et hovedfokus i søket nå er et område i småbyen Lisbon, der den mistenktes bil ble funnet, i tillegg til nabobyen Lisbon Falls, der han eide en fritidsbåt.

Politiet opplyser at det vil gjøres søk med dykkere og sonar i en elv, i tillegg til leting langs langs vannkanten og fra luften med helikopter. – Vi vet samtidig ikke for sikkert at mistenkte er i vannet, sier politiet og understreker at vedkommende, som har vært betegnet somEn intens jakt pågår for å finne Robert Card (40), den antatte gjerningsmannen bak en masseskyting i småbyen Lewiston, delstaten Maine, USA.

Card er tidligere militær, anses som bevæpnet og farlig, og har fått behandling ved en psykiatrisk avdeling. Masseskytingen skjedde på to steder, først i bowlinghallen Just-In-Time Recreation, ved 19-tiden lokal tid onsdag. Åtte personer, en kvinne og syv menn, ble drept der. headtopics.com

Gjerningsmannen dro videre til Schemengees Bar & Grille Restaurant. Der drepte han syv menn. Tre andre døde på sykehus. Minst 13 personer er alvorlig skadet., en by med 37.000 innbyggere. Flere steder i Lewiston er det satt opp skilt med «Shelter in place», altså en oppfordring til å søke dekning der man er.

– Det er en håpløs situasjon for oss pårørende. Søsteren min sitter på sykehuset og venter på beskjed om mannen hennes er hardt skadet eller blant de drepte. Han har ikke gitt lyd fra seg, men vi vet han var ved baren da masseskyteren kom, sa innbygger Jack Walsh til VG.Politiet forsikrer på pressekonferansen fredag om at de fortsetter med å jobbe på spreng. headtopics.com

Les mer:

vgnett »

Politiet jakter fortsatt masseskytter i USA: 18 døde og 13 skadetLEWISTON (VG) Mistenkte Robert Card er fortsatt på frifot etter masseskytingen i Maine. Les mer ⮕

Mistenkte for Maine-skytingen: Var våpeninstruktør og skal ha truet militærleirRobert Card (40) er mistenkt av politiet for skytingen i Lewiston, der minst 22 personer er drept. Nå saumfarer politiet Maine. Les mer ⮕

Politiet: 18 drept i Maine-skytingenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Politiet har omringet boligen til slektninger av mistenkt masseskytter i MaineTungt bevæpnet politi har torsdag omringet en bolig der slektninger av mannen som mistenkes for å ha skutt og drept minst 18 personer i Maine, bor. Les mer ⮕

Politiet har omringet boligen til slektninger av mistenkt masseskytter i MaineTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

NÅ: Politiet utenfor hus i Maine:Siste nytt fra Dagbladet: CNN melder om stor politiaktivitet utenfor et av husene som knyttes til den mistenkte etter masseskytingen i Maine i USA. Reporteren til kanalen har ... Les mer ⮕