gjør klar 100 millioner pund for Haaland

Ekstremt sterkt, likevel mangler Guardiola det siste trofeet eierne, spillerne og supporterne venter på.

Og til dette skal City hente bistand fra en ung nordmann. Ryktene rundt Erling Haaland denne sesongen har vært massive. Stort sett alle klubber som har ambisjoner om å vinne Champions League har plan for å overtale 20-åringen med 22 scoringer på 21 kamper denne sesongen.Utkjøpsklausulen gjøres først aktiv neste år, men Chelsea, Real Madrid og Manchester United linkes alle til et bud til sommeren Dortmund ikke kan takke nei til.

Hazard har nå som Prosinecki, Woodgate og Kaka fullt medlemskap i Real Madrids klubb for fordømte spillere Guardiola har definert Haaland som spissen som så og si aldri går av banen uten å score, altså spillertypen City må skaffe seg for å nå målene sine. headtopics.com

Det kryr av rykter rundt Haaland, dette City-ryktet kommer med mer og mer tyngde. Er det én klubb som kan bære den dyreste overgangen i Premier League-historien, er det City.

