Mannen som ble skutt og drept av politiet etter gisseldramaet i Randaberg og Stavanger søndag, har nå status som siktet i saken som omhandler frihetsberøvelse.

Onsdag ble det kjent at mannen i 40-årene også er mistenkt i for trusler i perioden før han kapret en bil og tvang en mann til å kjøre han videre. Her er mannens status uendret. – I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort, sier Skancke i en pressemelding. Foruten å etterlyse en sluttplan for norsk petroleumsvirksomhet, anbefaler ekspertutvalget permanent stopp i letevirksomhet som ikke er direkte tilknyttet eksisterende infrastruktur.

Utvalget mener det ikke bør tas beslutninger om bygging av ny infrastruktur som binder Norge til utslipp fram mot og forbi 2050, og anbefaler dessuten å redusere aktiviteten i petroleumsvirksomheten utover forventet aktivitetsnivå fram mot 2050. Også landbruket blir lagt under lupen i rapporten fra klimautvalget. headtopics.com

Norge bør fortsette klimasamarbeidet med EU og delta i EUs klimaregelverk fram mot 2050, konkluderer utvalget, som maner til å få opp tempoet i gjennomføringen av EUs regelverk for omstilling. Den alternative kornruten i Svartehavet skal brukes til tross for trusler fra Russland, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Den alternative transportruten ligger tett opptil kysten helt vest i Svartehavet. Russiske miner og krigsskip gjør at trafikk ellers i havet er umulig etter at Russland trakk seg fra kornavtalen.

