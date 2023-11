«Girls of Oslo»: Uttaler seg for første gang etter «Girls of Oslo»-slakten

MIDDAGEN: Under den første middagen i serien møttes alle fire influenserne for første gang. Foto: Salto Film og Fjernsyn/Prime Videopå «Girls of Oslo», som kaller det: «Søppel-TV på sitt mest søplete, ubeskrivelig harry i sin utrettelige overfladiskhet, og alle vet det. De som lager det vet det. De som er med vet det. Vi som ser på vet det.

Jørgensen, mest kjent som «annijor» på sosiale medier, legger ikke skjul på at hun gruet seg til å se de første klippene fra serien: – Men så har vi fått se litt, og det ufarliggjorde alt. Jeg er superfornøyd med episodene, og man blir litt avhengig, forteller hun til TV 2.Isachsen forteller til TV 2 at «Girls of Oslo» er en «guilty pleasure»-serie, og at andre serier i lignende format heller ikke får de høyeste terningskastene:

– Hvis vi skal sikte høyt, så tror jeg ikke at serier som «The Kardashians» og «The Real Housewives» heller får en sekser. Jeg tror ikke de skal ha det heller, for da hadde det blitt kjedelig. I forkant av filmingen hadde ikke «Girls of Oslo»-jentene møtt hverandre, og det var blant annet det første møtet mellom Jørgensen og Raad:– Innspillingen har vært veldig hektisk og intens, og vi har opplevd mye på kort tid. Vi har blitt fort kjent, forteller 29-åringen.

I serien får vi se fire forskjellige influensere, som har hver sine synspunkter og meninger. Fellesnevneren her er at de er i samme bransje.DRO HJEM: Nora Haukland dro hjem til Alta under innspillingen av «Girls of Oslo». Foto: Salto Film og Fjernsyn/Prime Video

