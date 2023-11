«Girls of Oslo»: Årets influenservaksine

Det var Nora Haukland som holdt den berømte posen med det hvite pulveret på det mye omtalte Insta-bildet som venninna Sophie Elise la ut i februar. Kritikken som fulgte Nora Hauklands var «første mediestorm», og kostet Sophie Elise Isachsen podkast-plattformen på NRK. De er venner likevel, selv om begge kjente det på pungen da de mistet mye «samarbeid» og måtte drive mye «brannslukking» denne våren.

På en tur ut begynner Isabel Raad og Sophie Elise Isachsen å fortelle om sexen de liker, og de holder på ingen måte grisepraten for seg selv. Den formen for ekshibisjonisme er ikke de andre to med på. Hvordan går det med deg da, spør de hverandre. Svaret kan gjerne gis på ratingen 1 til 10. Ratinger er viktige for influensere, de avgjør formuer.Denne anmelderen, mann (55), sitter igjen med et stort «hvorfor», selv om svaret er gitt. Dette handler om eksponering og promotering i halvtimes reklame-TV, der de selvbrunende insta- og snap chat-kjendisene kan gjøre god butikk av å være synlige på TV også.

Noen ganger stopper kamera opp ved sånt som luksusklokka noen har på håndleddet. Plutselig skal påvirker-kvartetten ut på langhelg til Ibiza, der ingen ser ut til å ha en fin tur i det hele tatt. Sophie Elise Isachsen er sliten, noe Isabel Raad konstaterer at skjer ofte. Påvirker-veteran Raad er råere enn selv Sophie Elise i kjeften, for å ikke si mer harry. Hun er gjengens Cruella de Ville, i en serie der det er vanskelig å finne en Snehvit.

