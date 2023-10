Gerd Johansen, P4'un sevilen radyo sunucusu, hayatını kaybetti

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at Gerd Johansen har gått bort, 82 år gammel. Gerd var gjennom mange år programleder på P4, og vil bli husket som en av våre mest kjære radiostemmer

Gerd Johansen var grunnlegger og redaktør for musikkavisen Nye Takter i 1978, før hun jobbet som programleder for flere kanaler.Hun var likevel mest kjent som «P4-dronningen», der hun har hatt ord på seg for å være «en superveteran innen musikkjournalistikken».Johansen huskes også godt for programmet «Fem Høns», samt «Midt på en søndag», «Før frokost» og «Timen».

