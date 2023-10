Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at Gerd Johansen har gått bort, 82 år gammel. Gerd var gjennom mange år programleder på P4, og vil bli husket som en av våre mest kjære radiostemmer

Gerd Johansen var grunnlegger og redaktør for musikkavisen Nye Takter i 1978, før hun jobbet som programleder for flere kanaler.Hun var likevel mest kjent som «P4-dronningen», der hun har hatt ord på seg for å være «en superveteran innen musikkjournalistikken».Johansen huskes også godt for programmet «Fem Høns», samt «Midt på en søndag», «Før frokost» og «Timen».

Les mer:

vgnett »

P4: Radioprofil Gerd Johansen er dødSiste nytt fra Dagbladet: Tidligere radioprofil Gerd Johansen er død, det melder P4 på sin Facebook-side. - Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at Gerd Johansen h... Les mer ⮕

Gerd Johansen, P4'un sevilen radyo sunucusu, hayatını kaybettiGerd Johansen, 82 yaşında hayatını kaybetti. P4'ün uzun yıllar program sunucusu olan Gerd, en sevilen radyo seslerimizden biri olarak hatırlanacak. Johansen, 1978'de müzik gazetesi Nye Takter'ın kurucusu ve editörüydü. Spotify'ı tercih ettiğini söyleyen Johansen, müzik gazeteciliğinde bir süper veterandı. Les mer ⮕

Raymond Johansen om samtalene med Hamas: – Det var jo en missed opportunityRaymond Johansen om samtalene med Hamas: – Det var jo en missed opportunity Les mer ⮕

Raymonds siste oppgjør: – Det er jo jævla alvorligPå vei ut av politikken kommer Raymond Johansen med en siste advarsel: Han mener venstresida mangler gode svar i møte med høyresidas identitetspolitikk. Les mer ⮕

– Regjeringa får ringje og spørje megRaymond Johansen seier at Jonas Gahr Støre kan ringe han og få eit kurs i alliansebygging på venstresida. Les mer ⮕

Politiye Lørenskog'da büyük bir kavga ihbarı geldiPolis, Lørenskog'da büyük bir kavga ihbarı aldı. Eski radyo programcısı Gerd Johansen 82 yaşında vefat etti. Norveç'in Rusya Büyükelçisi Robert Kvile, Kirkenes'teki bir çelenk tartışması nedeniyle Rus Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Oslo'da Grønland'da yaklaşık sekiz kişi arasında bir kavga ihbarı geldi. Polis, iki yaralı kişiyi kontrol altına aldığını bildirdi. Follo'daki E6 tünelinde bir trafik kazası meydana geldi. En az üç araç karıştı. Kazanın yüksek hızda meydana geldiği ve büyük maddi hasar olduğu belirtiliyor. Les mer ⮕