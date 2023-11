George Santos overlevde forslag om utvisning

Rundt 120 menensker skal fortsatt være savnet i ruinene, og minst 777 skal være såret, heter det videre i uttalelsen, ifølge Reuters. – Tlaib må sensureres for sin radikale støtte til Hamas-terrorister og hat mot vår allierte Israel, skrev Green på X, og anklaget Michigan-politikeren for å være antisemittisk.

Onsdagens kunngjøring kommer samtidig som Disney sliter med å lokke flere abonnenter til strømmetjenesten Disney+. Ifølge eksperter skyldes de mange angrepene trolig en kompinasjon av fjorårets gode vestforhold for eike- og bøknøtter, som førte til større bjørneunger, og dårlige vektforhold i år.

Det lever i dag om lag 44.000 brunbjørner i landet, en kraftig økning fra 2012 da 15.000 bjørner fantes i Japan. Det er blitt meldt om 15.000 bjørneobservasjoner i Japen i år, mer enn 4000 mer enn i fjor.

De pekte blant annet på samarbeidsproblemer og fordi han hadde drevet en konkurrerende virksomhet, noe Sigfridsson bestrider. Lasse Sigfridsson startet bandet sammen med tvillingbroren Hans og Olle Jönsson i 1967. Sistnevnte er fortsatt frontfigur for bandet.

TV 2 NYHETENE: Politijakt etter mulig kappkjøring – så krasjer bil foran dem

TV 2 NYHETENE: Israel til FNs sikkerhetsråd: Noen av dere har ikke lært noe de siste 80 årene

TV 2 NYHETENE: Hamas sier de er i sammenstøt med israelske styrker på Gazastripen

TV 2 NYHETENE: Verdens beste oster brennes opp i fjernvarmeanlegg

TV 2 NYHETENE: Israels forsvar sier de har bombet Hizbollah-mål i Libanon

TV 2 NYHETENE: Norske menn er for første gang over 1,81 meter

