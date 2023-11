George Santos kan bli kastet ut: - Jeg sammenlikner ham med Tindersvindleren

I tillegg til sin lynkarriere i den tøffe finansverdenen i New York, hvor han også en periode jobbet for Citigroup, tok Santos oppdrag som fotomodell. Hun mener Santos sin fortelling om hvordan han hadde en formue på mangfoldige millioner stemmer dårlig overens med hans valg av arbeidsplass.

Den 5. januar 2021, dagen før en illsint mobb stormet Kongressen, sto Santos på scenen i hovedstaden. Santos kjente velgerbasen sin: De var rike, velstående og relativt liberale til republikanere å være.

Selv om Santos kommer fra en katolsk familie med latinamerikanske røtter, hevdet han i et intervju at besteforeldrene hans hadde overlevd Holocaust. – Moren min overlevde terrorangrepene 11. september. Hun var i et av tårnene som ble truffet, og hun kom seg ut. Hun ble fanget i askeskyen og kjempet mot kreften frem til hun døde, hevdet Santos.Verken Holocaust- eller 11. september-historien har rot i virkeligheten, men det hadde ikke partiledelsen den minste aning om.

VALGKAMP: Santos i samtale med en velger utenfor en butikk i Glen Cove i New York 22. september. Foto: Mary Altaffer / AP / NTB Seks måneder før valgdagen i november, ble valgdistriktene tegnet opp på nytt. Plutselig besto ikke det tredje valgdistriktet lenger av en overvekt av demokratiske velgere, men republikanske. Med Santos som eneste republikanske kandidat, slo han demokraten Robert Zimmerman i et valgskred.Det som først ble hyllet som en valgsensasjon fra partiet, endret seg imidlertid raskt i takt med at medias fokus på sensasjonsmannen Santos økte.

