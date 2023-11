George Santos ble ikke utvist, men sitter heller ikke trygt

Dermed lyktes et knippe av hans republikanske partifeller ikke med å få ham vraket. Det betyr likevel ikke at han sitter trygt frem til neste valg. Om drøyt to uker skal en etikkomité komme med sin rapport.Mange som vil sove bedre, gjør ting som forsterker problemet, ifølge terapeut. For Mariann Groven (41) var tre grep avgjørende.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: George Santos kan bli kastet ut: - Jeg sammenlikner ham med TindersvindlerenDette er historien om en mann med et ekstraordinært liv. Eller en ekstraordinær løgner.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: George Santos overlevde forslag om utvisningTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Hva er Israels plan for Gaza?ISTANBUL (Aftenposten): Ingen israelske ledere kan svare på hvordan Gazastripen skal styres etter krigen.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Bløffmaker kan bli utvist fra USAs kongress. – Han er en skamplett, mener partifelle.WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Etikkgranskere har avhørt 40 vitner og gått gjennom 170.000 sider med dokumenter. George Santos risikerer å bli kastet ut av USAs kongress.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Mishandlet i ni timer. I skyggen av Gaza-krigen øker volden på Vestbredden.JERUSALEM/VESTBREDDEN (Aftenposten): De ble brent med sigaretter, slått og ydmyket. Israelske soldater etterforskes for mishandling av palestinere.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Mishandlet i ni timer. I skyggen av Gaza-krigen øker volden på Vestbredden.JERUSALEM/VESTBREDDEN (Aftenposten): Brent med sigaretter, slått og ydmyket. Israelske soldater etterforskes for mishandling av palestinere.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕