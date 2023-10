Genialt eller Norges største idrettsskandale?

Aksjonsleder for Manglerud bad og ivrer for hall og anleggsutbygging i idrettenCampus Ekeberg – Norges mest geniale prosjekt eller Norges største idrettsskandale?Det daværende byrådet kunne ikke gi økonomisk garanti og påpekte at prosjektet innebar for stor risiko. Denne beskjeden var en skuffelse for mange, og vi følte sympati for Bekkelaget Sportsklubb (BSK), en av Norges største idrettsklubber.

BSK og Oslo-idretten trenger flere idrettsanlegg. Derfor er Campus Ekeberg et genialt konsept, da det samler flere idrettsgrener og kommunale tjenester under samme tak. Dette representerer en mer bærekraftig modell i en by med begrensede kommunale utviklingstomter.Da boblen sprakk, sprakk også Oslo Idrettskrets (OIK). I mediene så vi en frustrert generalsekretær som sterkt kritiserte Oslo kommune og byrådet.

Som forkjemper for at det bygges langt flere idrettsanlegg i Oslo, ble jeg nysgjerrig og begynte å undersøke saken nærmere. Jeg leste dokumenter og rådførte meg med flere idrettsklubber for å få mer innsikt og for å forstå situasjonen bedre. Etter hvert begynte jeg å se at det var flere problemer som hadde bygget seg opp. headtopics.com

Flere klubber har uttrykt bekymring rundt Campus Ekeberg prosjektet. Felles for klubbene er at de ønsker en storarena for BSK, men at problemet er OIKs rolle i dette. Hvilke konsekvenser har deres enorme ressursbruk hatt for videreutviklingen av resten av Oslo idretten?I august begynte flere idrettsklubber å reise bekymringer angående den økonomiske bærekraften i prosjektet.

Det er også mulig at OIK vil bli saksøkt av entreprenør, og at OIK er villige til å bruke mer penger på advokater og rettssak. Dette vil øke kostnadene ytterligere. Under informasjonsmøtet innrømmet også OIK at det aldri har eksistert en skriftlig avtale mellom dem og Oslo kommune. Dette betyr at OIK har igangsatt prosjektet, revet bygg med påløpende kostnader, uten å ha hatt på plass formelle kontrakter og nødvendige politiske godkjennelser. I tillegg ble det spurt om avtalen mellom BSK og OIK, hvor blant annet kostnader og risiko er fordelt. headtopics.com

