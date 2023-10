Gazas helsedepartement navngir nesten 7000 ofre

Gazas myndigheter har offentliggjort navnene og ID-numrene til 6.747 palestinere som ifølge helsedepartementet er drept i israelske luftangrep.

Departementet har siden 7. oktober kommet med daglige oppdateringer på antall drepte i israelske luftangrep. Blant de drepte er 2913 barn, 1709 kvinner og 397 eldre, og 18.484 er såret, ifølge departementet, som opplyser at tallene er innhentet fra sykehusene og palestinsk Røde Halvmåne.

Daglig publiserer AP og andre byråer pressebilder som viser store ødeleggelser, samt et stort antall drepte og sårede. I de forrige Gaza-krigene har helsedepartementets oversikt over drepte vist seg å være samsvar med tallene fra både FN og uavhengige granskninger, samt Israels egne opptellinger. headtopics.com

Israel har oppgitt at mellom 1000 og 1500 Hamas-krigere ble drept i kamper inne i Israel. Men IDF har ikke oppgitt noen anslag for hvor mange palestinere som er drept i de tusenvis av israelske luftangrepene mot Gaza.

