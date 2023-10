Gaza: Vi må holde hodet kaldt

Samtidig som Israel kategoriserer Hamas som en terrororganisasjon, går de nå til angrep på Gaza og en uskyldig palestinsk sivilbefolkning.halvparten av befolkningen lever under fattigdomsgrensaHamas er ikke Gaza, likevel har israelske myndigheter drevet en voldelig trakasseringspolitikk mot palestinere og begrunnet det i selvforsvar mot Hamas.Det er på tide å stille spørsmål ved språket vi bruker og handlingene vi aksepterer.

Norske mediehus har etter mitt syn vært feige og unyanserte i sin nyhetsvinkling, og nå, 19 dager etter konflikten startet, synes de allerede å ha gått lei av konflikten i Midtøsten. Ser man på VG og NRKs frontside kan man knapt vite at det er en pågående krig. Det dør et barn på Gazastripen hvert kvarter, men vi i Norge evner ikke å se situasjonen for det den der, og ta den virkelige debatten.

Vi klarer ikke å se hvem som er de egentlige ofrene for Hamas og Israel sine handlinger, nemlig palestinere. Den norske debatten har vært preget av utsagn som at vi må «akseptere Israels rett til å forsvare seg». headtopics.com

Denne retorikken blir, slik jeg ser det, brukt som et skjold mot enhver kritikk av åpenbare overgrep. Selvforsvar er en rett, men når forsvaret rammer uskyldige liv, må det internasjonale samfunnet sette grenser.

DØR ET BARN HVERT KVARTER: Det dør et barn på Gazastripen hvert kvarter, men vi i Norge evner ikke å se situasjonen for det den der, og ta den virkelige debatten, skriver Rodas Tadese Sibahtu.Det gjentas at konflikten har en lang, komplisert og smertefull historie. Dette kan likevel ikke rettferdiggjøre nåtidens handlinger.De har bombet skoler, sykehus og moskeer hvor sivile søker tilflukt. headtopics.com

Israels blokade av Gaza kutter nødvendig tilgang til vann og elektrisitet, og bryter med grunnleggende menneskerettigheter ogGenèvekonvensjonene er avtaler mellom alle verdens stater. Avtalene skal redusere lidelser i krig og beskytte mennesker som ikke deltar i kampene, skriver Røde Kors.Til lederne som forhandler om menneskeliv som om de er brikker på et sjakkbrett: Verden ser dere.

