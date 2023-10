Gaza'da çatışmalar devam ediyor

GAZA: Røyk og eksplosjoner i Gaza natt til lørdag. Internett og telefonforbindelse er brutt, og det kommer ikke ut informasjon fra journalister eller privatpersoner inne i området.

Natt til lørdag uttaler de at deres væpnede styrker på Gaza er klare til å konfrontere israelske angrep med full styrke, etter at Israelsk militære økte luft- og bakkeangrepene mot den palestinske enklaven.

Verken Reuters eller TV 2 kan bekrefte opplysningene om de pågående kampene, og både internett og telefonnett i Gaza er ute av drift. Redaksjoner og bistandsorganisasjoner har mistet kontakt med sine ansatte i området. headtopics.com

– Al-Qassam-brigaden og hele den palestinske motstandsbevegelsen er klare til å konfrontere israel med full styrke og angripe innterngerne, sa Hamas i en uttalelse tidlig lørdag. Vest politidistrikt skriver på X at førerkortet ble beslaglagt på stedet. Sjåføren kan vente seg en klekkelig bot i tillegg.Politiet og Utrykningspolitiet holder jevnlige trafikkontroller i bergensområdet, men slike hastigheter er likevel uvanlig.

Politiet er natt til lørdag i området med store ressurser, etter at en slippfest for neste års endte i et masseslagsmål. – Ger var gjennom mange år programleder på P4, og vil bli husket som en av våre mest kjøre radiostemmer. Hvil i fred, skriver de.Norges ambassadør til Russland, Robert Kvile, ble fredag kalt inn til det russiske utenriksdepartementet etter en krangel om en krans i Kirkenes. headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Ekspert om Israels Gaza-raid: Kan ha testet HamasNatt til torsdag gjennomførte Israel sitt hittil største raid på Gazastripen, ifølge den israelske hæren. Les mer ⮕

Reuters: Hamas hevder 50 gisler er drept i israelske luftangrep i GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Biden sådde onsdag tvil om drapstallene på Gaza – nå vil Hamas publisere ID på alle drepteI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Biden sådde tvil om drapstallene på Gaza - nå vil Hamas publisere ID på alle drepteTV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video. Les mer ⮕

Hamas' silahlı kanadı Gazze Şeridi'nde İsrail kara birliklerine karşı savaşıyorEzzedine al-Qassam tugaylarından yapılan bir açıklamada, Beit Hanoun ve Bureij'de İsrail kara birliklerine karşı şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi. Les mer ⮕

Hamas saldırısı sonucu 1400 kişi öldü7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda çoğunluğu sivil olan 1400 kişi öldü. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a karşı savaş ilan etti. Şu ana kadar bombalamada en az 6.546 Filistinli öldü. Batı Şeria'da da çatışmalar yaşandı. 7 Ekim'den bu yana orada 100'den fazla Filistinli öldü. İsrail ayrıca 5000'den fazla kişiyi tutukladı. Bunların çoğu Hamas ile ilişkilendirildiği iddia ediliyor. Les mer ⮕