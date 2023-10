Gass-smell for Norge: 44.000 kroner mindre per innbygger

FORNEBU (Nettavisen): Equinor fikk et justert driftsresultat for tredje kvartal på 8 milliarder dollar, noe som tilsvarer rundt 89,6 milliarder kroner, gitt dagens kurs på 11,18.

Skatteregningen til selskapet i fjor beløp seg til over 500 milliarder norske kroner til AS Norge, tilsvarende nesten 100.000 kroner per innbygger.Les også: Equinor tjente 89 milliarder kroner – Det vi har sagt nå, er at det ser ut til at vi lander på 280 milliarder kroner. Det er fortsatt veldig store overføringer til fellesskapet, som alle får ta del i, sier Opedal til Nettavisen.

Fjoråret var det beste i Equinors historie, med et resultat på 74,94 milliarder dollar. Gitt dagens kurs tilsvarer det 838 milliarder norske kroner.Den endelige fasiten får vi i februar 2024, men anslaget tilsvarer altså 56.000 kroner per innbygger, altsånesten 44.000 kroner mindre per innbygger enn i fjor. headtopics.com

Pengene fra Equinor går strake veien inn i Statens pensjonsfond utland, «Oljefondet». Markedsverdien av «Oljefondet» er ved 13-tiden fredag svimlende 15.098 milliarder. 78 prosent skattEquinor betaler 78 prosent av sitt overskudd på norsk sokkel til AS Norge som skatt og er dermed en svært viktig inntektskilde for staten. I tillegg kommer inntektene fra utbytte og tilbakekjøp av aksjer.– Det er prisene, spesielt gassprisene.

Han forklarer at en del industrier har valgt å stoppe produksjonen sin, noe som gir en foreløpig balanse i markedet med lavere priser enn i fjor. – Nervøst marked – Hvordan påvirker situasjonen i Gaza dere? headtopics.com

