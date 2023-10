Gary Neville har endelig skjønt hvem som har hatt skylda hos Manchester United

Class of ’92. Akademi-gjengen hos Manchester United med Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Neville brothers og Nicky Butt har gjort det tøft for United-spillerne som har kommet etter. Sammenligningen med Class of ’92 blir hentet frem hver sesong det butter. Det har blitt mange sammenligninger siden David Moyes tok over etter Ferguson i 2013. Etter å ha kritisert spillere og trenere i sesong, etter sesong, har Gary Neville begynt å se seg lei av sammenligningen.

-Ved alle managere som kommer til Manchester United, begynner vi på et eller annet tidspunkt å tro de er problemet… Det er en kulturell tråd av negativitet og giftighet som strømmer gjennom klubben, som ikke går bort.., sier Neville.-Jeg vet ikke hvordan det vil ende. Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Aston Villa, de er alle bra drevet fra topp til bunn, Manchester United er ikke en godt drevet fotballklubb, det er eierne som er problemet, avslutter Neville.

Gary Neville har etter ti år med utskifting av managere og spillere, hvor han selv har fyrt opp med kritikk, skjønt hvor det egentlig ligger.

