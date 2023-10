Gangstad Gårdsysteri vinner World Cheese Awards

– Det er helt utrolig. Det er så stort. Vi har laget ost i 25 år. Dette betyr så mye, sier daglig leder Maren Gangstad til kanalen.

– Vi hadde ikke forventet dette i det hele tatt, og det er ekstra artig at hele ysteriet er på plass her, fortsetter hun.Av de over 4500 ostene som deltok i konkurransen, var nesten 300 av dem norske. 16 kom helt til finalen.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) gratulerer Gangstad Gårdsysteri for seieren i World Cheese Awards.– Norge er en ostenasjon i verdensklasse. Gratulerer så mye til Gangstad gårdsysteri med seieren og takk for bidraget til at Norge kan produsere ost av høyeste kvalitet.Ikke fått nok ostenytt? headtopics.com

I dag er det faktisk «ostens dag». Den faller alltid på den siste fredagen i oktober, og i år er det den 27.

