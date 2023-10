BRUSSEL/OSLO (TV 2) Utenriksminister Espen Barth Eide er fredag i Brussel hvor han har møtt EUs kommissær for krisehåndtering, Janez Lenarčič, for å diskutere humanitær hjelp til Gaza.– En av de tingene vi gjør er å være veldig tydelige med vår venn Israel – som er et land vi samarbeider godt med – om at det de nå gjør går veldig, veldig langt i forhold til hva som er lov, sier Eide.

– Det er helt forferdelige lidelser som palestinerne inne i Gaza går igjennom. Det opprører meg og det opprører mange. – Det vi nå ser er en konstant strøm av nyheter hvor store deler av Gaza blir ødelagt. Vi ser liten evne og vilje til å skille mellom stridende og sivile, og vi ser at det nesten er en full blokade av området. Dette er veldig problematisk i forhold til humanitærretten.

– Utfallet vil bli en humanitær katastrofe av episke proporsjoner i årene som kommer, skriver Jordans utenriksminister, Ayman Safadi, på X fredag kveld.– Det hele går rolig for seg, sier operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB. headtopics.com

– Vi er dypt bekymret for evnen våre folk har til å fortsette redningsarbeidet, særlig fordi forstyrrelsene også påvirker nødnummeret 101, fortsetter Røde Halvmåne.De sier de også er bekymret for hjelpearbeiderne de har på Gazastripen, og ber verdenssamfunnet om å legge press på israel for å sikre beskyttelse av sivile liv.

Uttalelsen, som kommer mens FNs generalforsamling er samlet fredag, kan forstås som at USA legger noe mer press på Israel, som de siste ukene har gjennomført massiv bombing av palestinske Gazastripen. headtopics.com

Minst 7300 mennesker, inkludert over 3000 barn, er ifølge helsemydnighetene på Gaza drept i de israelske angrepene. Hun legger til at USA sammen med Canada har lagt til et forslag til resolusjonen som «retter opp» disse utelatelsene.

