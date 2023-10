Går mot publikumsrekord: - Gleder meg som en unge!

SELVSIKKER: Martin Ellingsen er lørdag blant spillerne som går på isen foran 10.000 tilskuere. Han tror de har gode muligheter til å slå rivalen. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2– Jeg gleder meg som en liten unge! Det er ekstra gøy å vinne akkurat den lørdagen, sier Alexander Reichenberg.Den gamle OL-arenaen Håkons Hall skal fylles til randen. Over 10.000 tilskuere er ventet til mjøsderbyet mot Storhamar.

Få, om noen, visste hvor ille det faktisk sto til. Klubben styrte mot konkurs, og var til slutt åpne om at det kunne hende at redningsaksjonen hadde startet for sent. Samtidig gikk blant andre Per Olav Andersen og tidligere Lillehammer- og landslagsspiller Lars Bergseng inn i kaoset.

VIKTIG: Lars Bergseng har det sportslige ansvaret i Lillehammer Ishockeyklubb. Han har vært viktig i Lillehammers snuoperasjon. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2 – Det ble en veldig spesiell situasjon. Det var en dugnad hvor vi fikk ryddet opp i mye, sier Bergseng. headtopics.com

Sammen med flere dyktige engasjerte rundt klubben har de jobbet hundrevis av timer for å føre klubben ut av den bekmørke tiden. Det har klart med glans. – Det er litt Fugl Føniks. Jeg tror ingen for ti måneder siden tenkte at vi kunne fylle Håkons Hall eller utfordre noen av topplagene den sesongen her. Det er utrolig gledelig, og det engasjerer folk!– Jeg tror det blir en spesiell dag på lørdag når vi vet hvor vi var i romjula i fjor, sier styrelederen.

SKAL FYLLES: Håkons Hall avbildet forrige Hockey Classic. Denne sesongen er det ventet at hallen fylles. Foto: Geir OlsenInne i Håkons Hall mimrer Bergseng tilbake til da den svenske giganten Peter Forsberg kaldt og lekent avgjorde OL-finalen med sin legendariske straffe i 1994.Han ser frem til kampen mot sin gamle klubb. headtopics.com

– Selvfølgelig er det spesielt. Man blir alltid skreket litt ekstra på fra supporterne. Jeg tror det blir en tøff kamp for både kropp og sinn med mye skriking og hoing fra tribunen. Det blir moro!

