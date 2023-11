«Går det bra med din sønn?», sto det i meldingen

– Ungdommene slo ned kompisen, og da sønnen min ba dem om å stoppe og forsøkte å dytte dem bort, gikk de til angrep på ham også. – Det var grusomt å se. Jeg ante ingenting om det før jeg så videoen. Sønnen min hadde ikke turt å fortelle noe, sier kvinnen i 40-årene.mindreårig jenteNesten halvparten av meldingene gjelder slag og spark.

– Vi ser også at det er en økning i ran, og at det er en liten gruppe som er representert her, og som går igjen.skjedd siden høsten i fjor. Det er vinnings- og voldssakene som har den største økningen på henholdsvis 80 og 97 prosent. Innen vinningssaker, er det mindre tyverier fra butikker som topper statistikken.Dermed er politiets virkemidler en bekymringssamtale med barnet og pårørende, før saken sendes til barnevernet.

– Det begynner å bli et samfunnsproblem. Og hva skjer med disse barna når de blir eldre? Vi vet ikke. Vi driver en form for kortsiktig brannslukking, der vi ikke vet om det vi gjør har en god effekt på de barna vi er i kontakt med.er tegn som tyder på at effekten av dagens tiltak ikke fungerer slik de er ment å fungere.

Moren til 14-åringen er ikke i tvil om at det har blitt mer vold og et tøffere miljø for ungdommer i Bergen.– Sønnen min tør ikke bruke sin dyreste jakke når han går ut om kvelden. Da sier han at han bare blir ranet med én gang.– Volden er blitt mye hardere. Nå bærer ungdommene kniv.– Det haster. Men det hjelper ikke å sitte på et kontor og snakke om hva de ikke skal gjøre. De må ha noe å gjøre.

