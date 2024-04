Går all-in i aksjer til jeg dør

Nordnets fondskunder lar seg ikke skremme av rekordsterke børser. Spareøkonom Bjørn Erik Sættem mener nordmenn tar altfor lite risiko i pensjonssparingen. – Du bør gjøre en halvårlig eller årlig rebalansering av porteføljen som forvaltere gjør med pensjonen din. Har du eksempelvis bestemt deg for 80 prosent aksjeandel og en sterk børsoppgang tar den betydelig over målsetningen, er det fornuftig å ta andelen ned igjen til nøytralvekt ved å selge aksjefond og kjøpe rentefond.

Mitt personlige motto er å spare 100 prosent i aksjer til jeg dør, fortsetter Sætte

