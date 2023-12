Fuskeanklaget student: − De som har makt slipper så lett unna med feil de selv gjør

Høgskolen i Molde oppfordret Maria (21) og medstudenter om å dele innleverte arbeider på skolens nett. Etter at hun fikk en lik oppgave på eksamen, ble hun anklaget for fusk. Maria (21) var student ved Høgskolen i Molde da hun ble anklaget for fusk på eksamen og utestengt i to semestre. – Jeg mener jeg har lagt frem bevis for at jeg ikke kan ha fusket, men opplever at jeg ikke er blitt hørt, sier Maria.

Hun ønsker ikke å bruke sitt fulle navn i frykt for hvordan fuskeanklagene kan påvirke fremtiden hennes. Skolen mente de fant tekstlikhet mellom Marias oppgave og en annen student, og anklaget dem for fusk på grunn av ulovlig samarbeid





