Fulltreff for «Big Short»-Burry etter veddemål mot børsene

Den amerikanske investoren Michael Burry ble portrettert i filmen «The Big Short», etter å ha tjent milliarder av kroner på sitt veddemål mot boligmarkedet i USA under finanskrisen i 2008.Den amerikanske investoren Michael Burry inngikk kjempeveddemål mot de amerikanske børsindeksene S&P 500 og Nasdaq i andre kvartal - før de falt over 10 prosent.

Burrys fond Scion inngikk veddemålene omtrent på samme tid som indeksene nådde sine toppnoteringer for året. Burry ble portrettert i filmen «The Big Short» etter å ha tjent milliarder av kroner på sitt veddemål mot boligmarkedet i USA under finanskrisen i 2008.

Han traff den gang blink på sitt veddemål om at det amerikanske boligmarkedet ville kollapse, og tjente rundt 800 millioner dollar for seg og diverse investorer. Siden det har han blitt en av verdens største bjellesauer.Den 14. august rapporterte Burrys fond Scion at det hadde satt rundt 1,6 milliarder dollar på at de to indeksene skulle falle. Dette tilsvarte rundt 90 prosent av fondets portefølje. headtopics.com

Institusjonelle forvaltere som Scion, med minst 100 millioner dollar i forvaltede midler, må etter hvert kvartal levere lister over hva de eier til USAs finanstilsyn SEC (såkalte 13F-skjemaer). Hensikten med dette er å gi åpenhet rundt hvilke investeringer USAs største investorer gjør.Burry uttrykte seg negativt til de amerikanske børsene allerede tidlig i 2023, men var hakket for tidlig ute.

Før den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve, eller Fed) holdt rentemøte den 1. februar, anbefalte Burry sine følgere på Twitter å «selge».