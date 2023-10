Full stans i Egypts gassimport kan påvirke Europa

Dette skjer etter at Israel stengte ned gassfeltet Tamar i Middelhavet tidligere i oktober som følge av krigen mot Hamas.

Tamar-feltet ligger innenfor Israels eksklusive økonomiske sone, og står for omtrent halvparten av Israels gassproduksjon. Israel eksporterer noe av overskuddet til Egypt, som igjen eksporterer noe videre til europeiske land som flytende naturgass (LNG) på skip.at konflikten mellom Israel og Hamas «utgjør en alvorlig trussel mot det regionale naturgassmarkedet og kan ha en negativ effekt på Europas forsyning av flytende naturgass (LNG) når vinteren nærmer seg».

«Selv om Israel har overskuddsgassproduksjon, som for øyeblikket støtter Egypts og Jordans økende etterspørsel, vil en fortsatt eller eskalert konflikt ha vidtrekkende implikasjoner», skrev Rystad i analysen.I 2022 signerte EU-kommisjonen, Israel og Egypt en avtale om leveranser av israelsk gass til EU via Egypts LNG-infrastruktur, ifølgeMen i 2023 har Egypt slitt med å eksportere like mye – allerede før Hamas angrep Israel 7. oktober. headtopics.com

Den amerikanske oljegiganten Chevron, som driver det israelske gassfeltet Tamar, har ikke kommentert utviklingen overfor Bloomberg. Selskapet uttalte fredag at det vil fortsette å oppfylle noen av kontraktene sine med Egypt.

