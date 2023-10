Full splid om Ine Marie Eiksens antrekk:

Torsdag kveld møtte stortingsrepresentantene opp i anledning den tradisjonsrike, årlige middagen på slottet.. Kronprinsregent Haakon (50) hadde rollen som vert, siden kong Harald (86) fremdeles er sykmeldt etter å ha fått covid.. Blant gjestene fant vi Emilie Enger Mehl (30), Trygve Slagsvold Vedum (44), Erna Solberg (62) og Sylvi Listhaug (45)..

Under gårsdagens middag var kleskoden «Galla», og under møte med kongefamilien er det ingen hemmelighet at man skal kle seg anstendig. Til Dagbladet kan Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle fortelle at det finnes en del uskrevne regler for hva som er kongelig etikette.. - Dette forandrer seg dog med tiden, og de uskrevne reglene er nok ikke like strenge i dag som de var tidligere, legger hun til..

