REAGERTE PÅ RÅD: Leiar i Arken Care, Miriam Emina Mæland, seier konflikten starta då ho såg det ho meinte var misforståingar og skadelege råd på sidene til organisasjonen Pinnsvinhjelpa.Du har heilt sikkert sett dei, tuslande over vegen på nattetid. Med ein rund kropp full av piggar kan dei nesten sjå litt farlege ut.

Men piggsvinet tapar lett i møte med rovdyr, plenklipparar og bilar. Dyret står faktisk på raudlista over utryddingstrua artar. Derfor finst det fleire organisasjonar i Noreg som jobbar for å redda flest mogleg piggsvin frå døden.Konflikten står mellom organisasjonane Arken Care og Pinnsvinhjelpen.I tillegg meiner Pinnsvinhjelpen at Arken Care har skrive ærekrenkande meldingar om dei på sosiale medium.

Ho hevdar også at ho fekk opp mot 60 telefonar frå fortvila personar som lurte på om råda Pinnsvinhjelpen hadde gitt faktisk stemte. – Dei hadde fått beskjed om å berre legge skadde piggsvin ut igjen. Bitte små piggsvin midt i oktober. Dei hadde døydd innan ei veke om me ikkje hadde tatt dei inn, seier leiaren. headtopics.com

Ho meiner ho ikkje hadde noko anna val enn å dela på sosiale medium at Pinnsvinhjelpen sine råd var feil. – Det er trass alt liv som står på spel. Det handlar ikkje om ærekrenking, men om å åtvara folk mot å gjera feil som kan ta liv, seier Mæland.

I sjølve stemninga til retten viser Pinnsvinhjelpen til ein ærekrenkingsdom frå i fjor. Der hadde ein lærar samanlikna ein elev med terroristen på Utøya og regjeringskvartalet i 2011.Pinnsvinhjelpen anslår at dei bør få dobbelt så mykje i erstatning. headtopics.com

– Er det ikkje litt spesielt at to ideelle organisasjonar for ein truga dyreart er i ein konflikt på denne måten?