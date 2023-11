Fryktet nytt snøkaos torsdag morgen. Alvorlig ulykke i Holmestrand.

Rett før klokken 8 fikk politiet melding om to biler som har frontkollidert i en 70-sone ved Holmestrand. Ifølge politiet fremstår ulykken somI Kvelde ved Larvik kjørte en bil av veien og havnet på taket i 06.30-tiden torsdag morgen. Ifølge politiet ble personen som var i bilen ikke skadet.Det til tross for at det i forkant var sendt ut gult farevarsel fra Meteorologisk institutt. Det var ventet 5 til 15 cm snø torsdag.

– Foreløpig går det bra. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser, sa trafikkoperatør Mette Brunes til Aftenposten klokken kvart på syv.forrigeDenne bilen havnet i grøften mandag morgen. Den som fortsatt ikke har vinterdekk, kan fort bli nestemann.Brunes følger trafikken på hovedveiene på Østlandet på store skjermer. Der får hun også med seg hvordan det ser ut på veiene.

– Det snør jo godt enkelte steder på Østlandet nå, men det er store variasjoner. På hovedveinettet veksler det mellom å være bart i sporet, snødekke eller slaps. Brunes sier at morgenrushet pleier å være fra klokken 7 og utover. Men blir mange hjemme, er det ikke sikkert at det blir et stort morgenrush.– Senk farten, og hold god avstand til andre kjøretøy. Plutselig sklir du og havner i rumpa til en annen bil, sa Solli.– Det kan oppstå forsinkelser og innstillinger, var beskjeden derfra.

