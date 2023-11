Frykter sesongen er over for Viking-stjerne: – Har ikke presset ham

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STVAFTENBLAD: Aftenbladets sportsleder: «Viking har ikke bare blitt passive, de har frosset til is»KOMMENTAR: I fritt fall på tabellen og med fire kamper igjen er det på tide at Viking-spillerne våkner. Nå handler det om å slippe seg løs – uten å tenke konsekvenser.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

SPORTEN_COM: Gary Neville har endelig skjønt hvem som har hatt skylda hos Manchester UnitedClass of '92. Akademi-gjengen hos Manchester United med Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Neville brothers og Nicky Butt har gjort det tøft for United-spillerne som har kommet etter. Sammenligningen med Class of '92 blir hentet frem hver sesong det butter.

Kilde: Sporten_com | Les mer ⮕

VGNETT: Fant flere døde fugler: – Fem stykker smalt inn i vinduet mitt samtidigNoen tror sykdom har skylden, andre tror de har flydd mens de var beruset av bær.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Flere flyktninger fra Ukraina må gjøre som Mykola, krever regjeringenBare 12 prosent av ukrainere som har kommet til Norge, har kommet seg ut i jobb.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Frykter uro - kaller inn politifolk til OsloSiste nytt fra Dagbladet: I forbindelse med krigføringen mellom Israel og Palestina har Politidirektoratet beordret politimannskaper fra hele landet til Oslo for bistand. Plan...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Frykter uro etter Israel og Palestina-konflikten – politifolk landet rundt kalles inn til OsloI forbindelse med krigføringen mellom Israel og Palestina har Politidirektoratet beordret politimannskaper fra hele landet til Oslo for bistand.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕