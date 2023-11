Frykter kaos-scener – vil ikke gjøre som Norge

Det fortalte landslagstrener Stig Rune Kveen til Adresseavisen onsdag morgen. Landslaget reiser til Zürich senere i dag, onsdag. De svenske langrennsløperne Frida Karlsson og Moa Ilar er også på plass i Livigno. I motsetning til det norske laget kommer de ikke til flytte på seg, til tross for de heftige værmeldingene.– Det er foreløpig ingen planer om å avslutte samlingen i Livigno, skriver landslagets medieansvarlig Astri Lindbäck i en SMS til nyhetsbyrået TT, gjengitt av Expressen. – Det skal snø besett her.

Det norske landslaget frykter at veiene skal bli stengt, og de forflytter seg altså derfor ned til Zürich. – Vi skal kjøre over flere fjellpass, og disse vil fort bli stengt nå. Vi har med oss mange passasjerer, mye bagasje og tilhenger. Derfor tar vi ingen sjanser, sier landslagstreneren.

Johannes Høsflot Klæbo er også på høydeopphold i Livigno. Ifølge NTB gjør han som Karlsson og Ilar og blir værende i Italia.

