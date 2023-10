Frykter endring av statlig støtte til privatskoler vil føre til økt klasseskille

Regjeringen vil endre det statlige tilskuddet som privateide barne- og ungdomsskoler mottar. Innen utgangen av 2028 skal den økonomiske støtten kuttes med 550 millioner kroner. Dette vil merkes godt av flere privatskoler i Norge, deriblant Steinerskolen. Selv anslår de at de må kvitte seg med over 150 lærere for å gå i balanse.Kjell Ingolf Ropstad, KrFs utdanningspolitiske talsperson, reagerer sterkt på regjeringens grep.

− Særlig er friskoler som utgjør et pedagogisk eller religiøst alternativ viktig for å oppfylle foreldreretten, som er en del av FNs menneskerettserklæring. Foreldreretten skal ikke være forbeholdt de med god råd, sier han.Ropstad påpeker at det er krevende for frittstående skoler å klare seg økonomisk og at de ofte er avhengig av frivillig innsats fra ansatte og foreldre, for eksempel når det kommer til vedlikehold av bygg.

Stortinget skal etter planen vedta statsbudsjettet den 4. desember. Fram til da jobber nå ulike privatskoler og deres støttespillere med å forsøke å reversere regjeringens foreslåtte tilskuddsendring. headtopics.com

Dette mener de begrenser foreldre og elevers rett og mulighet til å velge en skole som er best for dem, basert på deres religiøse, pedagogiske eller filosofiske overbevisning. Steinerskoleforbundet, et samarbeidsorgan for landets 34 steinerskoler, har tidligere opplyst til Dagsavisen at de fleste skolene deres allerede ligger på eller nær en skolepengesats på 15 prosent. Altså vil ikke en økning av skolepenger være noe reelt virkemiddel for dem, for å kompensere for kuttet i den statlige støtten.− I dag er det mange skoler som ikke tar skolepenger og mange tar mindre skolepenger enn de har anledning til, sier hun til Dagsavisen.

Statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) i Kunnskapsdepartementet forteller at de ikke har som mål å redusere antall privatskoler i Norge.Regjeringen opplyser at de kommer med disse endringene nå, fordi de har innsett at enkelte skoler har fått mer støtte enn det som har vært intensjonen. headtopics.com

