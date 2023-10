Frykter bombing av nytt Gaza-sykehus

TILFLUKT: Nord på Gazastripen har det vært harde angrep hele helgen. På sykehuset har mange sivile søkt tilflukt. Foto delt fra Røde halvmåne, datert 29. oktober.

BARN RAMMES: En palestinsk gutt sørger over sine slektninger som ble drept i et israelsk angrep mot byen Rafah på Gazastripen 23. oktober.Etter krigsutbruddet har Gazastripen vært utsatt for massive israelske bombeangrep.Det israelske militæret (IDF) fortsetter bakkeoperasjonen på Gazastripen med økt intensitet.

– De er ikke mer enn personlige, menneskelige skjold for ham. Han har fitt dem en katastrofe og har mistet kontrollen.– Vi vil forfølge Yahiya Sinwar helt til vi tar ham, sier Hagari. Israel åpnet 20. oktober for første gang for å la lastebiler med nødhjelp slippe inn til Gaza fra Egypt. Fram til søndag hadde til sammen bare 84 lastebiler sluppet inn, men hjelpen dekker bare en brøkdel av de enorme behovene for mat, vann og medisinsk utstyr.

Tallet har steget med ujevne mellomrom siden Hamas angrep Israel 7. oktober. Forrige oppjustering var fredag, da var antallet bekreftede gisler 229. – To angrep på samme sted i et så kort tidsrom (litt over 30 sekunder), fra samme retning, indikerer åpenbart at det var målrettet, tilføyer organisasjonen.

Flere Hamas-soldater er drept etter at bakkestyrker konfronterte dem på vei ut av en tunnelsjakt ved grenseovergangen Erez, skriver de videre.

