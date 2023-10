Frykter at nullutslippskrav for arbeidsbåter kan føre til lading med dieselaggregat

Paul Ingvar Dekkerhus i Moen verft tror ikke målet om lav- eller nullutslippskrav for havbruksbåter er gjennomførbart.

Paul Ingvar Dekkerhus i Moen verft tror ikke målet om lav- eller nullutslippskrav for havbruksbåter er gjennomførbart.

Flyktninghjelpens Jan Egeland: - Frykter det versteJan Egeland er nær kollega med flere av medarbeiderne i Flyktninghjelpen som de ikke lenger får kontakt med på Gazastripen. Nå er de på flukt for sitt eget liv, forteller han til Dagbladet. Les mer ⮕

Kunstig intelligens: Regjeringen vil merke KI-generert innhold:Den splitter nye digitaliseringsministeren Karianne Tung (Ap) vil ta grep for å sikre at kunstig intelligens ikke sliter på folks tillit. - Vi må kunne stole på det vi ser, sier hun. Les mer ⮕

Rødt frykter ny utgiftssmell: Ber Norge bruke vetoretten mot EUDet nye avløpsdirektivet er skrekk og gru for nordmenns lommebøker, ifølge flere organisasjoner. Nå ber Rødt Stortinget ta grep. Les mer ⮕

Wolves berget poeng mot Newcastle – frykter skade på nøkkelspillerHwang Hee-chan scoret igjen og berget 2-2 for Wolverhampton hjemme mot Newcastle i Premier League. Samtidig grøsser fansen over at Pedro Neto måtte ut på båre. Les mer ⮕

Slik skal Støre-regjeringen unngå habilitet-uføre igjenStatsminister Jonas Gahr Støre har satt i gang en ryddesjau i regjeringens regler og rutiner etter sommeren og høstens habilitetssaker. Les mer ⮕

Frykter bombing av nytt Gaza-sykehusI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕