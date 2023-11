Frykten i Frankrike er reell. Hele landet er på tå hev.

De franske presidentene ble ansett som palestinernes venner, men vennskapet kjølnet med årene. Da Arafat ble lagt inn på sykehus i Paris og døde i 2004, beskyldte hans enke og medarbeidere de franske legene for ikke å ha reddet ham fra enFor drøyt 20 år siden demonstrerte franske jøder og muslimer sammen, med felles sinne eller frykt. Osloavtalens død, terrorangrepet 11.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: – Jeg tror det handler om frykten for å bli forlattElse Kåss Furuseth tar et oppgjør med sitt liv som ja-menneske i sin nye bok.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Norge med sterkt poeng i Frankrike – reddet av kontroversiell avgjørelse(Frankrike – Norge 0–0) Norge kjempet tappert og sikret poeng mot verdensfemmer Frankrike. Spørsmålet er om franskmennene ikke har grunn til å føle seg snytt.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Norge slapp med skrekken – storspilte mot FrankrikeHjemmelaget kom til flere store sjanser, men de norske jentene storspilte på fransk jord.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nations League Live: FrankrikeHer kan du følge kampen mellom Frankrike og Norge i Nations League.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV2SPORT: Norge med knallsterkt resultat i FrankrikeFotballjentene stod imot sjansebonanza og tok et viktig poeng i kampen for å unngå nedrykk. Ingrid Syrstad Engen (25) hylles for sitt bidrag.

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

DB_SPORT: Nations League Norge klamret seg til uavgjortSterkt resultat i Frankrike for de norske kvinnene.

Kilde: db_sport | Les mer ⮕