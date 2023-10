Frykt og røyksky på Youngstorget

Det er så mye å si om NRK-serien «Makta» som har premiere i dag. Anmelderne går nærmest i taket av det regissør Yngvil Sve Flikke og hennes folk har klart å få til av en såpass sær idé som: En 12-episoders serie om maktkamper i Arbeiderpartiet 1974–1981!er så fortjent. Det er – det er iallfall min påstand – aldri laget en mer «filmatisk» TV-serie i Norge før.

Norske filmer har altfor ofte en «didaktisk» form. Lages det en film om, la oss si, en polarhelt, så skal vi forklares, bilde for bilde, hvilken betydelig (og kompleks) kar denne isødets beseirer var. Filmspråket er høystemt; fortellingen leksikalsk.Helt motsatt er det i «Makta».

Og det supes og renkespilles, og det baksnakkes og det kjederøykes. Dressene er heslige og moralen likeså, og mennene er late og vankelmodige, mens damen – ja, det er liksom bare én dame oppi det hele, og det er Gro – er smart, omtenksom, besluttsom, kort sagt: Voksen.Det verste er: Selv om «Makta» er en røverhistorie, er den nok ikke så langt fra «sannheten» likevel. headtopics.com

Tvert imot: Ap kan, nei – bør!, leve enda mye lenger, også på film. For det er så ekstremt mye å ta av. (Den store tragedien også, men det er vanskelig å se hvordan den historien kunne blitt behandlet i et filmunivers som dette.)Ikke det at Ap selv vil det. Tvert imot, får man anta. For selv om «Makta» anerkjenner Aps iboende kraft og maktvilje, og i det en enorm påvirkning på det norske samfunnet som vi kjenner det – vil det være å ta i å si at serien er en ressurs for partiet.