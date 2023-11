Frp: Uakseptabelt at jøder i Norge ikke skal føle seg trygge

– Venstre tar initiativ til å be regjeringen om å redegjøre for Stortinget. Partiet er bekymret for potensiell vold mot jøder i Norge og vil vite hvordan regjeringen planlegger å følge opp situasjonen, sier partileder Guri Melby i en uttalelse fra Venstre.Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier til NTB at regjeringen fortløpende følger opp de mulige konsekvensene av krigen på Gaza, også det som måtte oppstå innenfor Norges grenser.

Justisminister Emilie Mehl var i Stortinget senest i forrige uke under den muntlige spørretimen, men sier til NTB at hun gjerne orienterer stortingsrepresentantene om sikkerheten til jøder i Norge etter at PST onsdag gikk ut med at trusselnivået mot særlig dem var økt.Mehl sier at hun gjerne kommer til Stortinget og orienterer om situasjonen.

– Når PST i dag bekrefter at trusselsituasjonen i Norge er forverret for jøder, er det noe vi må ta på aller høyeste alvor, sier Listhaug. – Vi som politikere må slå ring om norske jøder, de skal ikke måtte oppleve at det norske samfunnet er utrygt, sier Melby

