Frontulykke mellom bil og vogntog: – Fremstår alvorlig

– Ulykken fremstår som alvorlig og veien vil bli sperret med skiltet omkjøring fra begge sider, skriver politiet i Innlandet på X/Twitter klokken 07.06.

Til VG sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt at det er snakk om en frontkollisjon og at det satt én person i hver bil. – Sjåføren i vogntoget fremstår som uskadet, men det er svært alvorlig for personen i personbilen, sier Solberg.

Alvorlig ulykke på riksvei 3 i InnlandetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Trafikkulykke i Trøndelag: – Fremstår alvorligTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Trafikkulykke i Trøndelag: – Fremstår alvorligNødetatene er på vei til stedet, opplyser politiet. Les mer ⮕

Tre personer døde etter trafikkulykken i FlåSiste nytt fra Dagbladet: En ni år gammel thailandsk jente som var passasjer i bilen som kolliderte front mot front på riksvei 7 i Flå i Hallingdal er bekreftet omkommet av ska... Les mer ⮕

Melder om alvorlig ulykke mellom personbil og lastebilSiste nytt fra Dagbladet: Nødetatene er på vei til en trafikkulykke på Ørland i Trøndelag. Det har vært et sammenstøt mellom en personbil og en lastebil. - Ulykken fremstår s... Les mer ⮕

Rennhelg ryker for Riiber etter økonomitrøbbel: – Viktig at FIS og nasjonene tar dette på alvorDet blir ikke verdenscuprenn i kombinert i Chaux-Neuve i vinter. Arrangøren har ikke klart å framskaffe de nødvendige pengene. – Veldig leit, sier Ivar Stuan. Les mer ⮕