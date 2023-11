Frontkollisjon i Holmestrand: – Fremstår alvorlig

Samtidig hevder Ta'ang nasjonale frigjøringshær, Arakan-hæren og Myanmars nasjonale demokratiske allianses hær å ha tatt kontroll over flere militærposter og viktige veier mellom Myanmar og Kina. Snøen har allerede lagt seg på flere veier, og Brunæs oppfordrer de som ikke har lagt om til vinterdekk om å la bilen stå. Også fredag morgen kan det bli glatt på veiene. Da stiger temperaturene og snøen går over til regn.

Det er satt i gang kolonnekjøring ved riksvei 7 over Hardangervidda som følge av uvær torsdag morgen. I en oppdatering klokken 05:30 torsdag morgen opplyser politiet i Agder at huset er brent ned og at en person er sendt til sykehus for sjekk etter å ha pustet inn røyk. De største dagligvarekjedene melder om lavere salgstall for vegetarprodukter. Matforsker tror trenden er starten på en større endring i industrien.

Matforsker i Nofima, Paula Varela-Tomasco er ikke overrasket over trenden som hun sier er internasjonal. Hun tror det er to klare grunner til utviklingen, smaksopplevelse og graden av prosessering.

