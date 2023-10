Frigir navn etter dødsulykke i Ofoten

Det var 68 år gamle Kjell-Arvid Kristiansen fra Narvik som omkom i utforkjøringen på E10 ved Snubba i Evenes kommune onsdag 25. oktober. Det skriver politiet i Nordland i en pressemelding.– Politiet etterforsker saken videre og avventer nå den tekniske rapporten fra Statens vegvesens ulykkesgruppe, samt politiets kriminaltekniske rapporter. Dette arbeidet vil ta tid, skriver politiet.Vest politidistrikt utførte en aksjon mot en adresse i Bergen torsdag 26.

En ni år gammel thailandsk jente er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Ål i Hallingdal 11. oktober. Politiet opplyser til TV 2 at de fredag ikke har noen helsestatus på de to andre som ble sendt til sykehus.Den kommende helgen byr på et høytrykk i Sør-Norge, noe som fører til et kjølig og fint vær flere steder. – Men lavtrykkene som lurer sør for oss kan bevege seg inn på land i sør og øst. Fra sent lørdag må man være klar for litt regn eller sludd, med en sjanse for snø inn i landet, skriver Meterologene.

Han ble kåret til Årets kokk i Stavanger i september, og er dermed den som skal representere Norge i Bocuse d'Or. Europafinalen arrangeres i Trondheim, der Werkland bor og trener, i mars 2024. Han er opprinnelig fra Kyrksæterøra i Trøndelag. headtopics.com

– Russland har mest sannsynlig blitt nødt til å redusere frekvensen av angrepene for å fylle på lagrene av AS-23a KODIAK kryssermissiler, skriver britene. Anne-Bente Skjellum, kommunikasjonssjef i skipsverftkonsernet Vard, sier til TV 2 at det er røykutvikling ombord i kystvaktfartøyet som er under bygging nå.

Brannvesenet opplyser at det er startet evakuering av de som jobbet på skipet. Røykdykking pågår. To personer som har fått i seg røyk får tilsyn av helsepersonell.

