«Friends»: Tause etter dødsfallet

Natt til søndag norsk tid kom nyheten om at skuespiller Matthew Perry hadde gått bort. TMZ meldte først om dødsfallet, som seinere ble bekreftet av Warner Bros.. Han ble bare 54 år gammel.. Perry hadde en av hovedrollene i den folkekjære serien «Friends», som ikoniske Chandler Bing.. Etter at den triste nyheten ble kjent har flere tatt til sosiale medier for å hylle skuespilleren, blant annet familie og venner..

Perry, i karakteren som Chandler, er med i hver eneste av de 234 episodene.. Siste episode ble sett av 52,5 millioner seere i USA, og ble den mest sette TV-episoden på 2000-tallet, ifølge BBC.. Til tross for at hovedrolleinnehaverne foreløpig har forholdt seg tause, har Maggie Wheeler uttrykt sin sorg på sosiale medier. Hun spilte Chandlers kjæreste og ekskjæreste i serien.. - For et tap. Verden vil savne deg.

«Friends»-skuespiller Matthew Perry (54) er dødMatthew Perry, som spilte i Chandler Bing i TV-serien Friends, er død. Han ble 54 år gammel. Les mer ⮕

Matthew Perry: «Friends»-stjerna er dødSkuespiller Matthew Perry, kjent som karakteren «Chandler» fra 90-tallsserien «Friends», er død. Les mer ⮕

Friends-skuespiller Matthew Perry er dødMatthew Perry, som spilte i Chandler Bing i TV-serien Venner for livet, er død, bekrefter produksjonsselskapet Warner Bros. Han ble 54 år gammel. Les mer ⮕

TMZ: Friends-stjerna Matthew Perry er dødSiste nytt fra Dagbladet: En av hovedkarakterene i den folkekjære serien «Friends», Matthew Perry, skal være død. Det melder TMZ. Den 54 år gamle skuespilleren skal ha dødd s... Les mer ⮕

Medier: Friends-stjernen Matthew Perry er dødTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Matthew Perry TMZ: Friends-stjerna dødKarakteren «Chandler» fra 90-tallsserien «Friends» er død, 54 år gammel, ifølge TMZ. Les mer ⮕