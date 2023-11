«Friends»-stjernene samlet for å minnes Matthew Perry

Til stede var ifølge kjendisnettstedet hans kolleger fra den enormt populære TV-serien «Friends» (Venner for livet): Jennifer Aniston, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc og Lisa Kudrow. Også bransjenettstedet Deadline skriver at alle «Friends»-kollegene var til stede, det samme gjør ET Onlie. Forest Lawn Memorial er et lite steinkast fra Warner Bros-studioet - hvor den legendariske TV-serien ble spilt inn. Mange ventet på «Friends»-stjernenes reaksjoner etter den triste nyheten.

Den kom tidligere denne uken i form av en felles uttalelse: – Vi er alle så fullstendig ødelagt av tapet av Matthew. Vi var mer enn bare skuespillervenner. Vi er en familie, skrev stjernene

