Friends-skuespiller Matthew Perry er død

– Vi er sønderknust over bortgangen til vår kjære venn Matthew Perry, skriver Warner Bros, produksjonsselskapet bak Venner for livet.

Han var med i alle episodene av den uhyre populære TV-serien. Perry spilte den sarkastiske, men litt usikre og nevrotiske karakteren Chandler Bing. Serien gikk fra 1994 til 2004, og det ble spilt inn 234 episoder.

Perry ble nominert til en Emmy for rollen i Venner for livet, og ytterligere to nominasjoner for hans opptreden i serien The West Wing. Han spilte også i flere storfilmer. Blant annet spilte han mot Salma Hayek i Fools Rush og Bruce Willis i The Whole Nine Yards. headtopics.com

